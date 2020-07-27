Москва, , 14:03 — REGNUM По итогам января — июня 2020 года средняя премия по ОСАГО осталась на том же уровне, что и годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Согласно данным РСА, средняя премия по ОСАГО на данный момент равна 5398 рублей. Стоит отметить, что средняя выплата по полису выросла за полгода на 5,2%, с 66 746 до 70 227 рублей. При этом число заключенных договоров уменьшилось на 1,3%, с 19,38 до 19,13 млн штук.

«Сейчас мы видим отложенный спрос на ОСАГО и динамика количества заключенных договоров выравнивается», — передаёт слова президента РСА Игоря Юргенса пресс-служба союза автостраховщиков.

Он добавил, что за отчётный период на 0,7% снизились общие сборы по ОСАГО: с 103,95 до 103,26 млрд рублей.

Напомним, с 27 июля 2020 года в России вводится уголовная ответственность за организацию техосмотра без аккредитации РСА.

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