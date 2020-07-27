Уфа, , 13:45 — REGNUM 489 дворов и общественных пространств благоустроят в текущем году в Башкирии. Об этом 27 июля сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев.

По его словам, в настоящее время работы ведутся по обустройству 380 дворовых территорий, 101 общественному пространству и восьми объектам, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах. Для реализации данных проектов необходимо более 4 млрд рублей.

Сообщается, что министерство жилищно-коммунального хозяйства республики вместе с сотрудниками контрольного управления администрации главы республики проводит проверку качества выполненных работ. В нескольких населенных пунктах были выявлены недостатки во время укладки тротуарной плитки, асфальта, а также монтажа детского игрового оборудования. Выявленные замечания относятся к работам, которые были осуществлены в прошлом году.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям муниципальных образований устранить все замечания до середины сентября текущего года.

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