Москва, , 13:23 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об облегчении трудоустройства для женщин с маленькими детьми. Об этом Мишустин сообщил 27 июля на совещании с вице-премьерами.

«Речь идёт о женщинах с детьми до трёх лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребёнком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию», — сказал Мишустин.

Премьер-министр пояснил, что организацией таких программ занимаются региональные госслужбы занятости, которые не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным рекрутингового агентства Superjob.ru, около половины жителей России (49%) готовы пойти на уступки в ходе обсуждения размера заработной платы при трудоустройстве.

В среднем при трудоустройстве граждане согласны уменьшить будущую зарплату на 10%. Безработные охотнее соглашаются на меньшую сумму, чем те, кто ищет работу, не увольняясь с предыдущей — 52% против 43%.

Читайте также: В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу