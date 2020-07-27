Йошкар-Ола, , 13:16 — REGNUM Власти Марий Эл обратились с просьбой в ПАО «Газпром» о включении строительства 50 км магистрального газопровода «Йошкар-Ола — Оршанка» в инвестиционную программу. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Строительство газопровода необходимо в рамках решения вопроса о газификации Килемарского и Юринского районов, а также частичной газификации Оршанского района.

Кроме того, для газификации Юринского и части Горномарийского района газопровод позволит построить ветки от существующей газораспределительной станции Воскресенское в Нижегородской области.

«Необходимо заняться приватизацией сетей и передачей их в собственность ПАО «Газпром», обратить внимание на газификацию этих двух районов, на текущее развитие газораспределительных сетей по потребителям: хозяйствующим субъектам и физическим лицам», — распорядился глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца текущего года в Марий Эл планируется ввести в эксплуатацию межпоселковые газопроводы: один — в Горномарийском и два — в Куженерском районе, что позволит газифицировать 25 населенных пунктов.

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