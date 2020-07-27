Ростов-на-Дону, , 13:16 — REGNUM В Мясниковском районе Ростовской области строители приступили к возведению межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе группы компаний «Чистый город».

До конца 2020 года планируется завершить строительство хозяйственной зоны и первой карты полигона. Строители трудятся в две смены. Ведётся подготовка к возведению зданий административно-бытового комплекса, КПП, диспетчерской, строится котлован. Завершить строительство завода планируется в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ростовской области перенесли срок запуска первого межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса на третий квартал 2020 года. Ранее Волгодонский МЭОК обещали ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, затем в первом квартале 2020 года, далее — в первой половине 2020 года. Всего таких комплексов на Дону должно появиться восемь.

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