Москва, , 13:14 — REGNUM Нефтяные котировки достаточно стабильны в начале последней недели июня на уровне $43,20−44 за баррель нефти марки Brent. Их уравновешивают противодействующие факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«С одной стороны, с постепенным повышением цены возрастает добыча в странах, не связанных с ограничением по сделке ОПЕК+. Ещё одним подтверждением этого стало увеличение числа действующих буровых установок в США. Это произошло впервые с середины марта, по данным компании Baker Hughes, опубликованным 24 июля.

На прошлой неделе добыча в США поднялась на 0,1 млн до 11,1 млн барр//сутки. Рост предложения ограничивает дальнейшее повышение цены. На неё давят и новые признаки обострения противостояния Китая и США, проявляющиеся во взаимном закрытии некоторых консульств в этих странах.

Однако нефть поддерживают иные обстоятельства. Общая ситуация постепенного преодоления острой фазы пандемии в большинстве стран создаёт увеличение спроса на сырьё. Сохраняется и оптимизм на финансовых рынках, что важно для рисковых активов, к которым относятся и нефтяные фьючерсы.

В том же направлении действует и падение доллара на валютном рынке из-за опасений слабости экономики США. Это также фактор роста цены нефти, поскольку она выражена в долларах.

В течение недели основным днём для динамики котировок чёрного золота будет среда (29 июля). В этот день не только выйдут традиционные данные о запасах и добыче в США. Но главное, что 29 июля пройдёт заседание Федрезерва США, на котором определится позиция американского регулятора по кредитно-денежной политике на ближайшую перспективу.

Его действия и даже риторика способны существенно влиять на рынки, в том числе и по нефти. 30 июля инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за II квартал, 31 июля — на очередные данные о числе буровых установок от Baker Hughes.

Из-за противоположных драйверов и неопределённости их динамики в течение недели возможно разнонаправленное изменение котировок. Наиболее вероятный их диапазон — $42,30 — 44,70 за баррель. Brent», — считает эксперт.

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