Йошкар-Ола, , 13:08 — REGNUM В Марий Эл в рамках реализации программы «Газификация и газоснабжение в Республике Марий Эл на 2019−2023 годы» планируется построить 446,9 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в 13 муниципальных образованиях республики. Всего будет газифицировано около 4,8 тыс. жилых домов, сообщил министр промышленности, экономического развития и торговли республики Станислав Крылов.

На эти цели будет направлено всего 1,1 млрд рублей из средств ПАО «Газпром», в также федерального, республиканского и муниципальных бюджетов.

По словам министра, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию межпоселковые газопроводы: один — в Горномарийском и два — в Куженерском районе, что позволит газифицировать 25 населенных пунктов.

ИА REGNUM напоминает, по итогам прошлого года в республике было введено в эксплуатацию 87,28 км межпоселковых газопроводов. Этот объем превышает плановый показатель в 2,6 раза.