Киев, , 13:08 — REGNUM Цена на газ для населения Украины теперь будет формироваться исключительно рынком, и что с ней будет дальше — «покажет время».

Об этом на брифинге 27 июля заявила и. о. главы министерства энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вы знаете, что в течение лета беспрецедентно низкая цена на газ, а что с ней будет дальше — покажет время. Это рыночное формирование цены», — заявила Буславец.

Чиновник воздержалась от любых прогнозов относительно цены на газ в ближайший осенне-зимний сезон.

Напомним, что в июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей на Украине выросла на 16 копеек, до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). С начала года цена газа снизилась на 51%.

ИА REGNUM отмечает, что переход Украины на полностью рыночные цены на газ является одним из требований МВФ.