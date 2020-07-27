Москва, , 13:07 — REGNUM Пара доллар/рубль на прошлой неделе была в шаге от того, чтобы вернуться в рамки мартовского долгосрочного нисходящего тренда, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Котировкам необходимо было преодолеть уровень — 70,50, но этого не произошло и валютная пара развернулась. Не исключено, что на этой неделе будут реализованы новые попытки пробоя уровня — 70,50. Тем более, что подтверждения июньского восходящего тренда на прошлой неделе не было.

Фундаментальным фактором поддержки рубля на этой неделе может стать в первую очередь ослабление доллара. Американская валюта может продолжить снижение на фоне ожидания очередного заседания ФРС США, которое состоится на этой неделе.

В целом инвесторы не ожидают от американского регулятора каких-либо громких заявлений, однако полагают, что руководство ФРС может начать готовить почву для новых мер, которые могут последовать в сентябре или в IV квартале.

Нефть также останется среди главных драйверов, определяющих динамику рубля. Однако поводов для роста цен на черное золото пока нет.

Поэтому в ближайшей перспективе консолидация вблизи текущих уровней $43−44 за баррель будет усиливаться. Рубль на это будет реагировать нейтрально», — считает эксперт.

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