Москва, , 12:57 — REGNUM Стоит отметить, что уголовное законодательство строится на разграничении составов преступлений. Налоговое преступление посягает на отношения в сфере экономической деятельности. Вредом является непоступление в бюджет соответствующего уровня неуплаченных налогов (недоимки) и пеней, когда как мошенничество — это преступление против собственности, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист в юридической фирме «ГК ЛИГАЛ» Кирилл Гавриличев, комментируя предложение Следственного комитета РФ.

«Соответственно, создание нового состава преступления может быть излишним и преследовать совершенно иные цели. Так нередко на практике следователи квалифицируют налоговые преступления как мошенничество для применения ареста, а также для соблюдения процессуальных сроков.

Соглашусь с мнением следователей, что необходимы четкие критерии, отличающие налоговые преступления от хищений. Но позиция, что бывают случаи, когда одни и те же действия могут квалифицироваться по-разному является странной, так как внешне похожие действия могут посягать на разные цели, то есть вполне обоснованно квалифицируются по-разному.

Безусловно, следует еще ознакомиться с нормой, которую предложат правоохранители, так как, возможно, под словосочетанием «налоговое мошенничество» они предлагают ввести совершенно новый вид правонарушения.

Однако подобные инициативы в контексте применения к предпринимателям все более строгих составов преступлений, в том числе об организации преступного сообщества, может криминализировать отдельные действия предпринимателей (например, по возврату НДС, перерасчету налогов).

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Следственного комитета РФ генерал-полковник Елена Леоненко заявила, что правоохранительные органы разработали проект новой статьи для Уголовного кодекса РФ — «Налоговое мошенничество».

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