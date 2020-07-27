Подгорица, , 12:56 — REGNUM Доходы туристической индустрии Черногории в июле 2020 года составят всего около 10 миллионов евро, в отличие от аналогичного месяца прошлого года, когда они составили 280 миллионов, что на 96 процентов меньше. Такой прогноз дает агентство Tanjug.

В июле не только количество туристов сократилось на 92%, но и количество ночевок на одного туриста сократилось с 6,5 дня до четырех, а среднесуточные траты туристов — с 77 до 50 евро.

В прошлом году в июле зарегистрировали около 3,7 миллиона ночевок во всех типах жилья, тогда как в этом году их будет только около 200 000.

Ожидается, что общее число туристов в июле составит до 50 000 человек.