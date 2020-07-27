Чита, , 12:54 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края в ходе совещания с представителями отделения Банка России по Забайкальскому краю обсудили в том числе разработку механизма страхования рисков утраты жилого помещения при чрезвычайных ситуациях. Программа необходима для обеспечения прав граждан на дополнительные выплаты, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Собственники жилых помещений, заключившие договор добровольного страхования, будут иметь право на возмещение ущерба, причиненного их жилью. Выплаты будут полагаться от страховщика, участвующего в программе, а также в виде помощи из бюджета Забайкальского края», — пояснила министр финансов региона Вера Антропова.

Напомним, ранее Минстрой РФ почти на 40% повысил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для Забайкалья — в третьем квартале 2020 года она составила 78 184 рубля против 56 009 рублей во втором квартале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, погодные катаклизмы в Забайкалье — достаточно частое явление. Летом 2018 г. регион накрыло мощным наводнением, в 2019 году произошли масштабные ландшафтные пожары.