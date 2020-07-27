Киев, , 12:54 — REGNUM Министерство энергетики Украины возражает против импорта электроэнергии в страну как минимум до конца следующего года.

Об этом на брифинге 27 июля заявила и.о. главы ведомства Ольга Буславец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Буславец заявила, что в министерстве попросту «не видят такой необходимости».

«У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить и своих внутренних потребителей, и экспортные возможности по поставкам электроэнергии», — пояснила она.

По ее словам, сейчас госкомпания «Энергоатом» (оператор всех АЭС Украины) осуществляет экспорт электроэнергии в Белоруссию.

Напомним, что согласно официальным данным, импорт электроэнергии Украиной в первом полугодии сократился сразу в 30 раз: с 560 млн кВт/ч в начале января до 18 млн кВт/ч по состоянию на конец июня. В последние месяцы Украина не импортировала электроэнергию из России после соответствующего решения правительства страны, принятого в апреле.