Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Гражданам Грузии на определенных условиях разрешат выезжать на работу в Турцию, сообщил на брифинге в администрации правительства Грузии 27 июля глава правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«На заседании координационного совета было принято решение о том, что граждане Грузии, и прежде всего жители Аджарии, смогут выезжать на работу в Турцию. Но по возвращении в Грузию они будут обязаны пройти двухнедельный карантин», — заявил Рижвадзе.

По его же информации, основанием для получения разрешения на выезд в Турцию будет справка от конкретного турецкого работодателя, подтверждающая трудоустройство гражданина Грузии.

«Те, кто желает поехать на работу в Турцию, должны будут представить официальную 3-месячную справку, выданную работодателем», — пояснил Торнике Рижвадзе.

Отметим, что граждане Грузии до пандемии коронавируса активно выезжали на заработки в Турцию, но после закрытия границ были лишены этой возможности и неоднократно высказывали претензии правительству из-за введенных ограничений.

Помимо населения граничащей с Турцией Аджарии на заработки в соседнюю страну выезжали и многие жители Марнеульского района Грузии.