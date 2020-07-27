Москва, , 12:42 — REGNUM Российские банки выдали 109 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 258 млрд рублей, что на 28% больше, чем в июне 2019 года, сообщили 27 июля в пресс-службе объединенного кредитного бюро.

По сравнению с маем 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 39%. Во втором квартале 2020 года объем выдачи кредитов вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По итогам первой половины этот показатель вырос на 20%.

По словам генерального директора объединенного кредитного бюро Артура Александровича, темпы роста ипотеки выросли благодаря льготной программе кредитования и ослабления карантина, так как ранее МФЦ были закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля экономист Василий Колташов заявил, что Центральный банк России снижает ключевую ставку, чтобы обеспечить экономическое оживление в РФ.

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