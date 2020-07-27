Пермь, , 12:33 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году средняя заработная плата вырастет на 2,5 тыс. рублей и составит 34 500 рублей. Об этом на брифинге 27 июля сообщила министр образования региона Раиса Кассина, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы минобра, денежные средства заложены в бюджете края. Она подчеркнула, что в средний размер зарплаты (34 500 рублей) не включена выплата за классное руководство.

«Мы на 2,5 тысячи планируем повышение зарплаты. Это причем такое, рядовое, повышение заработной платы, помимо выплат за классное руководство», — сказала Кассина. Она также обратила внимание на то, что это расчет касается зарплаты только учителей, без учета административных работников.

В 2019 году средняя заработная плата учителей в Прикамье составила 32 160 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье учителя и воспитатели получат дополнительные выплаты