Москва, , 12:14 — REGNUM В России появится отраслевой Союз агентств делового туризма (САД). Такое решение приняли три крупнейших игрока отрасли Business Travel, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Холдинг «Випсервис», лидер рынка организации деловых поездок «Аэроклуб» и крупнейший российский гостиничный консолидатор «Академсервис» подали документы в Минюст РФ на регистрацию НКО.

По мнению инициаторов создания САД, главный мотив создания новой отраслевой ассоциации — «отграничить» деловой туризм и его специфику от других направлений туризма. К союзу готовы присоединиться ещё ряда компаний Business Travel.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в регионах России произошел всплеск делового туризма.

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