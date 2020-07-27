Киев, , 12:10 — REGNUM Министерство энергетики Украины планирует провести «модернизацию» шахт в следующем году, заявила на брифинге 27 июля и.о. главы ведомства Ольга Буславец.

Вместе с тем, по ее словам, чтобы шахты модернизировать, сначала надо понимать, какие угольные предприятия необходимо вообще закрыть. Буславец отметила, что ее ведомство сейчас проводит соответствующий анализ:

«Мы завершаем методологию, с помощью которой мы будем ранжировать шахты по их перспективности», — заявила и.о. министра.

Также Буславец объявила, что в настоящий момент правительство полностью рассчиталось сдолгами по заработной плате шахтерам, на что ушло более 3 млрд грн. Перед горняками остается лишь задолженность, касающаяся реализации угольной продукции в размере порядка 200 млн грн.

ИА REGNUM напоминает, что весной и в начале лета в Киеве прошли несколько крупных протестных акций шахтеров из-за долгов по зарплатам. 24 июля к одной из групп протестующих вышел президент Зеленский и пообещал в ближайшие дни уладить все проблемные моменты:

«Я вам обещаю — мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с «Центрэнерго», почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь», — заявил он.

1 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство впервые за долгое время погасило все долги перед шахтерами государственных шахт.