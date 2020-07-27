Уфа, , 12:11 — REGNUM Единовременную денежную выплату вместо предоставления земельного участка начнут выдавать осенью в Башкирии. Об этом 27 июля сообщила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская на совещании в правительстве региона.

По ее словам, жители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, а также граждане, воспитывающие ребенка-инвалида и стоящие в очереди на бесплатное предоставление земли для строительства жилого дома с сентября текущего года смогут получить единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка.

Полянская отметила, что в настоящий момент лишь в девяти муниципальных образованиях Башкирии все льготники обеспечены земельными участками. Более 90% льготников обеспечены землей в 32 муниципалитетах. Еще в 16 районах этот показатель составляет от 60 до 90%, а в четырех — от 30 до 60%. При этом в Уфе обеспечены земельными участками лишь 22% льготников.

Она также сообщила, что практика выдачи единовременной денежной выплаты вместо предоставления земельного участка существует и в других субъектах РФ. Так, в Челябинской области выплачивается 250 тысяч рублей, а в Оренбургской и Свердловской областях, а также в Пермском крае выплата составляет 200 тысяч рублей.

По словам министра земельных и имущественных отношений республики, данную выплату можно будет потратить лишь на улучшение жилищных условий.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разъяснить льготникам порядок предоставления единой выплаты. При этом он подчеркнул, что муниципалитеты не должны прекращать начатую ими работу по проведению инженерных сетей и коммуникаций на уже выделенные под индивидуальное жилищное строительство земельные участки.

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