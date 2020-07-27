Чита, , 12:01 — REGNUM Намерение Минфина России ужесточить меры финансовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства прокомментировал сегодня, 27 июля, и.о. первого вице-премьера правительства Забайкальского края Андрей Кефер. Как сообщает официальный сайт региона, за нецелевое использование бюджетных средств сейчас грозит штраф от 20 до 60 тысяч рублей, причём для физического лица. За невыполнение условий предоставления и расходования межбюджетных трансфертов максимальный штраф составит 40 тысяч рублей, за нарушение условий соглашения должностному лицу также грозит штраф до 40 тысяч рублей.

«Вводится дисциплинарная ответственность должностного лица. Если раньше за какие-то бюджетные правонарушения ответственность нёс бюджет и все претензии были к нему, то сейчас претензии будут именно к тем, кто допустил оплошность. У каждой ошибки теперь будет фамилия имя и отчество», — пояснил Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, неутешительные выводы сделали проверяющие Счётной палаты РФ, в оценив состояние консолидированных бюджетов субъектов РФ, входящих в состав Байкальского региона (Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область). По итогам учёта выяснилось, что регионы получают десятки миллиардов инвестиций (на 2018−2020 годы их сумма определена в 491,3 млрд рублей), но на какие цели опережающего развития они будут израсходованы — непонятно.

Читайте ранее в этом сюжете: Счётная палата заявила о бессистемности развития Байкальского региона