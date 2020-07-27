Можгинский район, , 11:58 — REGNUM В деревне Большая Уча Можгинского района, где 17 июля был установлен режим ЧС, ремонтируют кровли трех многоквартирных домов, которые были сорваны во время грозы. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта республики.

На одном из домов ветром сорвало 49 листов шифера на площади около 50 кв. метров, на оставшейся поверхности кровли шифер поврежден. Всего предстоит заменить покрытие на площади 444 кв. метра.

На другом доме шифер будут менять на площади 469 кв. метров, сорвано 35 листов покрытия, остальной шифер поврежден. На третьем доме сорвало шесть листов профнастила площадью около 30 кв. метров.

В настоящее время в рамках режима ЧС проведены обследования повреждений, определена сумма ущерба. Выбран подрядчик выполнения работ по ремонту кровель.

Как сообщало ИА REGNUM, часть здания школы искусств «Глазовчанка» затопило из-за сильных ливней, которые обрушились на Удмуртию на этой неделе, а также по вине подрядчика, нарушившего технологию проведения работ.

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