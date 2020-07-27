Москва, , 11:57 — REGNUM Наиболее значительная группа пострадавших в России от самоизоляции из-за коронавируса — потребительский сектор: торговые центры, магазины непродовольственных товаров, предприятия общественного питания, транспорт, сектор услуг, ну и, разумеется, туристический сектор. И это закономерно, заявил корреспонденту генеральный директор New Riga Finance Club к. э. н Василий Коновалов, комментируя данные Росстата.

«Самые сильные потери понесли игроки потребсектора в крупных городах, в наибольшей степени затронутых противоэпидемическими мероприятиями, в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, где он наиболее развит.

Причем с отменой карантина проблемы этого сектора не заканчиваются — с одной стороны, падение доходов населения ведет к снижению спроса, с другой — отъезд значительной части гастарбайтеров создаёт сложности с набором новых сотрудников — за те деньги, за которые работали приезжие, жители крупных городов работать не готовы.

Их других отраслей сильнее всех пострадал нефтегазовый сектор, по которому ударили как падение цен на энергоносители, так и снижение объёмов продаж, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Ну и, разумеется, вышеперечисленные события сказываются на финансовом секторе.

В целом ситуация остаётся не очень обнадёживающей. Даже если не рассматривать риски новой волны роста заболеваний и возобновления карантина, доходы населения продолжат сокращаться, как и накопления, безработица расти, что неизбежно приводит к сокращению спроса.

Не надо забывать и о том, что в целом по миру рост числа заболеваний продолжается, параллельно падает экономическая активность и спрос на российскую продукцию на внешних рынках.

Он связан не только с экономическими, но и с политическими факторами — так, например, Китай теперь вынужден будет закупать больше американского продовольствия, что, соответственно, потеснит на его рынке российских экспортеров.

На этом фоне единственный проблеск надежды — информация о завершении испытаний вакцины. Если будет быстро налажено ее производство, массовая вакцинация и экспорт, восстановление мировой и российской экономик может начаться раньше», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8% и составила 36%.

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