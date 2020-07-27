Москва, , 12:00 — REGNUM С января по июнь 2020 года первое место по количеству реализованных новых машин марки BMW сегмента SUV заняла Москва. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным журналистов, всего за полгода в российской столице было продано 3 302 новых кроссовера. Здесь лидер продаж — модель Х5 (828 ед.).

Отмечается, что на втором месте регионального рейтинга Санкт-Петербург. За отчётный период местные автолюбители приобрели 1018 единиц новых BMW сегмента SUV (из них 263 моделей Х5).

Тройку лидеров замыкает Московская область. На данном авторынке дилерам удалось реализовать 865 новых кроссоверов бренда BMW. Лидер все тот же — Х5 (201 ед.).

На четвертой и пятой позициях находятся соответственно Краснодарский край (483 ед.) и Татария (292 ед.).

Напомним, по итогам первого полугодия нынешнего года BMW стал лидером в премиум-сегменте на российском рынке, продав 17 110 автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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