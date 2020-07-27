Хабаровск, , 11:54 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края 23 сентября 2020 года приступит к рассмотрению иска сталелитейной компании «Торэкс-Хабаровск», где четвертью доли владеет жена бывшего губернатора Сергея Фургала — Лариса Стародубова. Ответчиком по делу на более чем 768 млн рублей выступает другой актив супруги арестованного экс-губернатора — ООО «Торэкс», которое работает в сфере обработки отходов и лома чёрных металлов, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от компании «Торэкс-Хабаровск» поступило в суд 21 июля 2020 года, а 23 июля его приняла к производству судья Никитина. Сумма исковых требований — 768 668 108,66 рубля.

Примечательно, что в этом споре, обе компании-участника принадлежат одним и тем же лицам — по 75% московскому АО «Армада», а по 25% — Ларисе Стародубовой. Это не единственный финансовый спор между фирмами. 9−10 июля 2020 года от сталелитейной компании к «Торэксу» было подано сразу пять исков. Самый крупный на 145 млн рублей. Его начнут слушать 9 сентября.

Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года. Он проходит фигурантом дела об убийстве и покушении на убийство. Суд отправил его под арест. Врио хабаровского губернатора назначен депутат Госдумы из Самарской области Михаил Дегтярёв.

Одновременно с этим в арбитражах России развернулась серия дел, в рамках которых кредиторы пытаются взыскать долги с компаний семьи Фургала, а также обанкротить некоторые из них, включая ту, что управляла всеми губернаторскими активами.

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