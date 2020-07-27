Симферополь, , 11:55 — REGNUM Миллион тонн зерна собрано в Крыму, это в три раза больше, чем нужно самому полуострову. Об этом написал 27 июля глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что зерно начали убирать 10 июня. К настоящему моменту удалось убрать 563 тыс. гектаров, это 97,3% уборочной площади. Показатель урожайности ранних зерновых составил в регионе 18,8 центнеров с гектара.

«Крымские хлеборобы собрали миллион тонн зерна и фактически завершили уборочную кампанию ранних зерновых культур», — констатировал Аксёнов, отмечая, что Крыму необходимы около 300 тыс. тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Крыму собрали почти 1,7 млн тонн зерна, а в 2018 году — около 900 тонн.

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