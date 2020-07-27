Севастополь, , 11:50 — REGNUM Восьмой участок трассы «Таврида» в Крыму планируется сдать досрочно, к работам там намерены приступить уже в ближайшее время. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, говорилось 27 июля в ходе осмотра севастопольского участка трассы «Таврида» вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Хуснулин в целом высоко оценил качество выполненных работ на седьмом участке трассы «Таврида».

»Готовность седьмого участка трассы — 95%. Основные строительные работы сделаны. Сейчас ведутся работы, связанные с эксплуатационными расходами: освещение, благоустройство, нанесение разметки. Я считаю, что строители сделали большую хорошую работу», — отметил Марат Хуснуллин.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в ближайшее время планируется приступить к работам по строительству восьмого участка трассы «Таврида».

»С компанией «ВАД» подписан контракт на первую очередь восьмого участка. В ближайшее время начнутся работы на трех мостовых переходах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, чтобы обеспечить безопасность. Марат Шакирзянович ставит задачу, чтобы работы были завершены не 2023 году, а в 2022 году», — сказал Михаил Развожаев.

В рамках восьмого участка будет, в частности, построена двухуровневая развязка на Ялтинском кольце.

«Сегодня огромный трафик идет по трассе «Таврида», а потом замыкается на старую тяжелую развязку на въезде в Севастополь, где бесконечные пробки. Когда это все будет выполнено, будет совершенно другое качество движения на этом участке», — отметил Севастополя.

Сегодня же в Севастополе при участии вице-премьера Марата Хуснуллина состоится совещание, посвящённое развитию дорожной инфраструктуры Крыма и Севастополя. В частности. Хуснуллин заявил о прямом поручении президента Владимира Путина увеличить объемы строительства дорог.

Как напоминает ИА REGNUM, общая протяженность трассы «Таврида», которая соединит Керчь и Севастополь, составит 250,7 км. Открытие движения по трассе планируется в сентябре, введут дорогу в эксплуатацию в декабре 2020 года.