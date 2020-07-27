Москва, , 11:43 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года немецкий автопроизводитель Opel продал в России всего 59 новых машин. Об этом сообщает «Авторевю» со ссылкой на информацию, полученную в компании.

В компании объясняют столь скромный результат пандемией нового коронавируса, во время которой были остановлены заводы и закрыты дилерские автоцентры. Это стало причиной того, что продажи автомобилей немецкой марки сильно снизились.

Еще одной причиной плохих показателей продаж является слаборазвитая дилерская сеть Opel в России. Если судить по официальному сайту автокомпании, то на данный момент в России насчитывается десять дилерских центров Opel. Стоит отметить, что три из них считаются мультибрендовыми, где модели Opel продаются с машинами других марок.

Также стоит отметить, что модельный ряд немецкого автопроизводителя весьма скудный. В России марка представлена всего тремя моделями: кроссовером Grandland X, микроавтобусом Zafira Life и фургоном Vivaro.

Ранее российские дилеры немецкой компании Opel в РФ начали продажи спецсерии микроавтобуса Opel Zafira Life Black Edition, построенного на базе комплектации Cosmo.

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