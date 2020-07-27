Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В районах Чувашии будут отремонтированы водонапорные башни. На эти цели предусмотрено 200 млн рублей из республиканского бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики по итогам планёрки в правительстве.

Объекты для реконструкции и ремонта отобраны по итогам конкурса, всего в муниципалитетах обновят 217 водонапорных башен. Данные работы обойдутся в 213,7 млн рублей, из них 200 млн рублей предусмотрено в республиканской казне.

Глава минстроя Александр Героев проинформировал, что проект реконструкции водонапорных башен находится на стадии проведения конкурсных процедур, средства до муниципальных образований доведены. Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил ускорить проведение конкурсных процедур и ремонтных работ, подчеркнув, что «если нужны дополнительные решения, то давайте их принимать».

Отметим, что проблему замены водонапорных башен от имени муниципалитетов подняли старосты Козловского района на совещании с руководителем республики. В июне выяснилось, что заложенные в бюджете средства ещё не дошли до муниципалитетов — на что Олег Николаев заверил, что в ближайшее время данный «вопрос мы обязательно «разошьём».