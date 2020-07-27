Москва, , 11:19 — REGNUM Осенью АвтоВАЗ начнет выпуск обновленных моделей Lada Largus FL. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» AvtoVAZ News.

Отмечается, что на данный момент на предприятии выпускают пилотные версии универсалов и фургонов Lada Largus FL. После рестайлинга автомобиль обзавелся новыми фарами, радиаторной решеткой и бамперами. Причем такие же устанавливаются на Lada Granta. А вот боковые зеркала обновленный Lada Largus FL получил от Lada Vesta.

Интерьер модели также изменился. Внутри появилась новая передняя панель, комфортные кресла, а также центральный подлокотник. На дверях были установлены кнопки стеклоподъемников. Также в салоне появился новый мультимедийный комплекс. В качестве дополнительных опций можно заказать: обогрев лобового стекла, датчики дождя и света.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ уйдет в корпоративный отпуск на три недели с 27 июля.

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