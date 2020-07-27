Москва, , 11:14 — REGNUM Центробанк РФ с 29 июля 2020 года открывает фотовыставку «Время и деньги». Открытие приурочено к 160-летию образования Банка России, сообщается на сайте регулятора.

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Выставка продлится до 1 ноября 2020 года. Выставочные стенды об эпизодах истории центрального банка страны с 1860 года разместят летом на Арбате, осенью — на Тверском и Цветном бульварах.

Также ЦБ РФ создал новый онлайн-проект, где собраны 160 интересных фактов о монетах и банкнотах, уникальных исторических зданиях и работниках банка в разные годы.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ пересмотрел прогноз по платёжному балансу России.

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