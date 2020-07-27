Владимир, , 11:01 — REGNUM Парк испытательного оборудования кольчугинского «Электрокабеля» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) пополнился новой установкой. Климатическая камера стоимостью более 1 млн рублей будет определять работоспособность готового кабеля в различных климатических условиях.

«Критерии, которым должно соответствовать качественное надежное изделие, регламентируют нормативные документы на кабель. Наша задача, — сымитировав реальные условия эксплуатации, выяснить, будет ли кабель бесперебойно работать в течение гарантированного срока службы», — пояснила начальник испытательного центра АО «ЭКЗ» Наталья Тараканова.

Так, в климатической камере образец будут испытывать при температуре от минус 30 до 100 градусов и относительной влажности воздуха от 40% до 98% (тропический климат). Для получения точного результата кабель будет находиться в закрытой камере порядка 7−10 дней. Затем специалисты оценят целостность изоляции, замерят ее сопротивление.

Новое оборудование оснащено средствами автоматизации, позволяющими контролировать технологические параметры и управлять процессом испытаний.

Кроме климатической камеры, испытательный центр пополнил рентгенофлюоресцентный спектрометр. С его помощью проводится анализ материалов на содержание опасных для человека и окружающей среды веществ: ртути, свинца, кадмия и т.п.

По словам директора АО «ЭКЗ» Евгения Суходоева, 2020 год стал для всех заводов ХКА Годом качества. «Усилия производственных, технологических, логистических и многих других служб предприятия в первую очередь направлены на усиление контроля за качеством продукции. Приобретение нового испытательного оборудования позволит повысить его эффективность», — подчеркнул он.