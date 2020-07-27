Сеул, , 11:01 — REGNUM Соучредитель Microsoft Билл Гейтс направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо, в котором выразил надежду на сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В письме Гейтс высоко оценил усилия Южной Кореи в борьбе с инфекцией, включая карантинные меры и работу компаний по разработке вакцины. Он отметил, что компания SK Bioscience, которая добилась успеха в разработке вакцины и которой Фонд Гейтса оказал финансовую поддержку, сможет производить 200 млн доз вакцины в год.

Напомним, что ранее Фонд выделил компании $3,6 млн на разработку вакцины от COVID-19.

Отмечается, что в письме, направленном Мун Чжэ Ину 20 июля, Билл Гейтс поздравил первую леди Ким Чон Сук с назначением почётным главой Корейского комитета поддержки Международного института вакцин, а также поддержал идею о справедливом и стабильном распределении вакцины от COVID-19.