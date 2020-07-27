Белград, , 11:04 — REGNUM Большие возможности для пищевой промышленности Сербии открываются благодаря ратификации соглашения о беспошлинной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил сербский министр сельского хозяйства Бранислав Недимович, сообщает пресс-служба правительства страны.

Недимович отметил, что для сербской продукции открывается рынок с почти 200 млн потребителей. В первую очередь — для производителей сыра и алкоголя — сербской фруктовой ракии. Возможность внешних поставок особенно актуальна на фоне ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля правительство России одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. Сербская сторона подписала документ осенью 2019 года, в настоящее время его ратифицируют государства, входящие в ЕАЭС.

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