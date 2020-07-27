Липецк, , 10:48 — REGNUM Арбитраж Липецкой области 24 августа 2020 года рассмотрит требование ООО «РТ-Капитал» к ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» о включении в реестр кредиторов многомиллионных претензий. Речь идёт о сумме более 13 млн рублей. Выяснилось, что за время банкротства военный завод успел сменить владельца, передаёт ИА REGNUM.

Претензии от ООО «РТ-Капитал», которое на 89% принадлежит госкорпорации «Ростех», поступили в июле 2020 года. Сумма — 13 002 562 рубля 73 копейки.

Напомним, ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» пытались обанкротить с 2016 года. Первым иск подал ПАО «РосДорБанк». Пройдя через процедуру наблюдения, завод, выпускающий военные боевый машины, в ноябре 2018 года был признан банкротом. На сегодня в отношении него действует конкурсное производство, идёт формирование реестра.

Между тем в период банкротства предприятие успело сменить собственника. По данным ЕГРЮЛ, с 26 июня 2020 года у него появился новый единоличный владелец — Владимир Никонов. Уставный капитал завода превышает 419 млн рублей.

Никонов числится руководителем волгоградского ОАО «Росмашком», которое специализируется на разработке, изготовлении машиностроительных заготовок и компонентов. Предприятие было учреждено компанией, ранее входившей в состав концерна «Тракторные заводы», к группе которого относился и липецкий завод. Помимо этого, в активе Никонова участие в учреждении социального фонда «Институт пенсионной реформы».

Напомним, концерн «Тракторные заводы» имел два десятка активов в ряде российских регионов, в том числе Чувашии, Карелии, Мордовии и других. Проблемы у группы были связаны с долгами по кредиту. Для сохранения заводов концерна, в числе которых были и военные, было принято решение выкупить долг перед ВЭБ. Компания из дивизиона «Ростеха» должна была взять под своё управление оборонный пул, а для гражданского пула предполагалось найти инвестора. К тому моменту долги группы были около 90 млрд рублей, а часть заводов находились в разной стадии банкротства.

Дело «Тракторных заводов»: неустойку уменьшили на 3,5 млрд рублей