Москва, , 10:45 — REGNUM Решение отказаться от кадастровой оценки в Москве в 2020 году приведёт к тому, что граждане и бизнес будут платить меньше налогов. Об этом 27 июля написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно произведённым расчётам, для владельцев квартир и дач экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Для бизнеса экономия оценивается в суммы от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. В целом же снижение налогового бремени по налогу на имущество оценивается в 4 млрд рублей.

«Немалые средства для московского бюджета, который сейчас переживает непростые времена. Но людям эти деньги нужнее. А к вопросу проведения очередной кадастровой оценки мы вернемся в 2021 г., когда рынок недвижимости вернется в нормальное состояние, и можно будет сделать корректные и справедливые расчеты», — отметил Собянин

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