Москва, , 10:37 — REGNUM Российская валюта продолжает движение в диапазоне 70,70−71,70 руб. за доллар. Каждая попытка выйти за него и продолжить укрепление заканчивается неудачей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Так, например, после позитивного начала предыдущей недели курс вновь развернулся и довольно быстро оказался вблизи верхней границы ценового коридора на фоне ухудшения отношений между США и КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео регулярно публично заявляет о необходимости создания глобального альянса для борьбы с китайской угрозой. По его мнению, прежняя система отношений между двумя странами более не работает, а значит, Штатам и их союзникам необходимо предпринимать более решительные действия для сдерживания Пекина.

Не будем забывать и о внутренних причинах для падения курса. 24 июля ЦБ РФ принял решение снизить ставку на 0,25%, до 4,25%, хотя большинство участников рынка ожидало более агрессивного сокращения, до 4,00%.

У инвесторов складываются ощущение, что регулятор уже предоставил все планируемые стимулы в рамках поддержки экономики и теперь возвращается к «обычному» функционированию. Вследствие чего привлекательность ОФЗ заметно снизилась, а на рынке рублевого долга наблюдалось закрытие позиций.

В качестве дополнительного негатива выступает конвертация дивидендов, которые нерезиденты получили от российских компаний. Данный фактор будет оставаться в силе еще как минимум две недели.

Напомним, что в июле Центробанк заметно ослабил поддержку курса, осуществляемую путем продажи валюты: по сравнению с июнем объем операций сократился почти в два раза, до 5,7 млрд рублей.

Ослабить давление на рубль позволяет очередное сокращение числа буровых установок в США до исторического минимума в 251 единицу, что на 72% меньше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Дальнейшее восстановление нефтяного рынка способно подтолкнуть курс рубля к нижней границе торгового диапазона — 70,70 за доллар», — считает эксперт.

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