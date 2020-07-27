Москва, , 10:31 — REGNUM В настоящее время в России единый налог на вмененный доход (ЕНВД) зачастую используют исключительно для агрессивного ухода от уплаты налогов, считает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы российского правительства отменить ЕНВД в скором будущем.

Засько призвал не забывать, что ЕНВД вводили в 1990-е годы, когда уровень налоговых правоотношений общества и государства находился на критически низком уровне. С помощью ЕНВД удалось стимулировать бизнесменов к выходу в законодательное правовое налоговое поле. Однако, по мнению Засько, за последние два с лишним десятилетия и налоговая система, и бизнес прошли большой эволюционный путь.

«В современных условиях бизнес-иерархии малый — средний — крупный — крупнейший вкупе с выстроившейся системой экономики, налогового администрирования и налоговых правоотношений ЕНВД — безусловный атавизм. И более того, зачастую используемый исключительно в целях агрессивного ухода от налоговых обязательств! — подчеркнул Засько. — ЕНВД, надо признать, успешно выполнил свою миссию: на первоначальном этапе позволил части бизнеса выйти из тени и обеспечил дополнительные бюджетные поступления, но должен уйти в историю. Та же патентная система вполне может стать полноценной заменой ЕНВД для индивидуальных предпринимателей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова, Минфин РФ должен сгладить последствия отмены в РФ единого налога на вменённый доход.

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