Москва, , 10:29 — REGNUM Цены на золото обновили рекордный максимум. Так, на торгах 27 июля стоимость тройской унции этого драгоценного металла выросла на 1,76% и составила $1930,9. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале Investing.com по состоянию на 10:15 мск.

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Ранее в ходе сессии этот показатель достиг рекордного максимума в $1939,68, пишет Reuters. Предыдущий исторический максимум, когда драгоценный металл оценивался в рекордные $1923,7, держался с 2011 года.

Отмечается, что росту спроса на золото способствовала, в том числе усиливающаяся напряженность между США и Китаем.

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Как сообщало ИА REGNUM, отношения Вашингтона и Пекина вновь обострились после того, как власти США потребовали закрыть генкосульство Китая в Хьюстоне. В ответ на эти шаги МИД КНР сообщил о решении закрыть генеральное консульство Соединенных Штатов в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду.