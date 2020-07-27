Джакарта, , 10:29 — REGNUM Индонезия готова стать производителем электромобилей, хотя должна сотрудничать с другими странами, которые уже имеют более передовые технологии, сообщает Antara.

Индонезия имеет огромные запасы сырья для производства литиевых батарей в качестве основного компонента электромобилей.

«Мы, конечно, не хотим быть постоянными импортерами транспортных средств, но мы должны иметь возможность производить электромобили. С технологической точки зрения Индонезия действительно может справиться с этим», — заявил специальный советник по вопросам отраслевой политики в области инноваций и конкурентоспособности министерства по морским и инвестиционным вопросам Сатрио Сумантри Броджонегоро.

По его словам, на первом этапе Индонезия попытается разработать две вещи. Во-первых, создать транспортные средства с электроприводом на основе аккумуляторов и, во-вторых, разработать литиевые аккумуляторы в качестве основного движущего компонента электромобилей.

«Поэтому мы предлагаем странам, которые более продвинуты в этой отрасли, сотрудничать. Правительство сформировало команду для подготовки к развитию отрасли литиевых батарей», — отметил Сатрио Сумантри Броджонегоро.

Параллельно Индонезия также пригласила иностранных инвесторов построить в стране завод по производству электромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), к 2024 году Индонезия станет пятой по величине экономикой в мире.

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