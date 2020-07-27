Сеул, , 10:32 — REGNUM Во втором квартале 2020 года южнокорейская автомобилестроительная компания SsangYong Motor зафиксировала операционные убытки в размере 117,1 млрд вон (~$97,8 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, объём продаж сократился на 24,4%, до 707,1 млрд вон (~$591,1 млн), а чистый убыток составил 8,85 млрд вон (~$7,39 млн).

Известно, что южнокорейская компания фиксирует убытки на протяжении четырнадцати кварталов подряд.

Отмечается, что в первой половине года количество проданных автомобилей сократилось на 29,7%, до 49 419 единиц, а объём продаж — на 27,4%, до 1,3 трлн вон (~$1,08 млрд). Операционный убыток составил 215,8 млрд вон (~$180,4 млн), а чистый убыток — 202,4 млрд вон (~$169,2 млн).

В компании объяснили, что несмотря на сокращение постоянных затрат, сокращение экспорта и объёмов производства из-за пандемии коронавируса стали основными причинами роста убытков.