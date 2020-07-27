Томск, , 10:21 — REGNUM Уборочная кампания началась в Томской области, сообщили ИА REGNUM 27 июля в администрации республики.

В минувшие выходные (25−26 июля) на уборку озимой ржи вышли механизаторы хозяйства «Вороновское» в Кожевниковском районе. К уборке ранних сортов картофеля, капусты и свеклы приступили в ООО «Заречное» Томского района.

По словам замначальника томского департамента по социально-экономическому развитию села Александра Савенко, в 2020 году уборочная началась на две недели раньше привычных для региона сроков.

Аграриям региона предстоит убрать урожай с площади 325,64 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 25 районов приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур.

Читайте также: На полях Татарии началась уборочная кампания