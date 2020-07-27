Стокгольм, , 10:20 — REGNUM В настоящее время муниципальные власти таких населенных пунктов Швеции, как Люкселе, Паяла и Мало требуют от центральных властей компенсации. Причина необходимой финансовой помощи со стороны правительства кроется в выполнении городскими властями директивы Евросоюза (ЕС), которая предусматривает увеличения инвестирования в работу очистных сооружений с целью предотвращения производства и выброса вредных веществ. Однако данное обязательство, которое взяла на себя Швеция, сильно бьет по карману муниципалитетов внутри страны. Об этом 27 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Споры между Еврокомиссией и властями Швецией, в частности, по поводу того, какие требования к очистным сооружениям должны применяться в условиях холодного климата не прекращаются уже 10 лет. В настоящее время стороны пытаются разрешить конфликт в Европейском суде. Однако во избежание получения крупных штрафов и шведские населенные пункты Люкселе, Паяла и Мало все равно пытаются привести свою инфраструктуру в соответствие с требованием чиновников из Брюсселя.

«Для нашего небольшого бюджета это означает, что кредитные возможности сокращаются, в то время как другие необходимые инвестиции должны быть отложены на будущее», — негодует глава муниципального округа Мало Леннарт Густавссон.