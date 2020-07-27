Москва, , 10:10 — REGNUM Не сумев закрепиться над уровнем $44 за баррель, нефть марки Brent финишировала 24 июля без изменений, тогда как по итогам недели котировки немного подросли, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На утренних торгах 27 июля фьючерсы пребывают под небольшим давлением, но в целом амплитуда колебаний остается минимальной.

Бычий потенциал цен по-прежнему ограничивается рядом факторов, включая растущие случаи заражения коронавирусом и растущую геополитическую напряженность между США и Китаем.

Угроза возобновления карантинных мер ставит под сомнение потенциал восстановления мировой экономики, и в этих условиях дальнейшее развитие конфликта между двумя крупнейшими странами подогревает спрос на защитные активы в ущерб нефти.

Отсюда возникает неопределенность по ряду аспектов, которая мешает нефти марки Brent определиться с четким вектором движения. Это подтверждают недельные графики, на которых котировки торгуются в тесном диапазоне с начала июля.

В целом отношение к риску в начале новой недели выглядит неоднозначно. Азиатские фондовые площадки 27 июля с утра показали разнонаправленную динамику.

Это подтверждает присутствие неопределенности, которая, скорее всего, продолжит оказывать сдерживающее влияние на нефтяные цены в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.

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