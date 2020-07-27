Ульяновск, , 09:35 — REGNUM В плановый корпоративный отпуск с 27 июля по 2 августа уходит Ульяновский автомобильный завод (УАЗ). Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Во время остановки предприятия будут проводиться необходимые ремонтные работы, а выпуск машин возобновится 3 августа.

Работа УАЗа в дальнейшем будет определяться производственной программой, которая отчасти зависит от государственных заказов.

Ранее заместитель генерального директора УАЗа по продажам и маркетингу Сергей Травкин сообщил, что на третий и четвертый кварталы 2020 года предприятием формируется пакет заказов, которые будут включать в себя закупки таких ведомств, как Минобороны РФ, МВД, Росгвардии и ФСБ.

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