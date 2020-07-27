Оренбург, , 09:29 — REGNUM В Оренбургской области аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Сельхозработы ведутся круглосуточно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Первый вице-губернатор — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин, поздравил местных аграриев в преодолением планки в 1 млн тонн зерна. «Впереди у нас большая работа, уверен, что задачи по сбору зерна, которые перед нами стоят, будут выполнены в полном объеме. И область обеспечит себя хлебом, семенами, кормами, а многие хозяйства смогут повысить свою доходность за счет экспорта», — сказал он.

На 25 июля в Оренбуржье намолочено 1 млн 28,2 тыс. тонн зерна (для сравнения: в 2019 году на эту дату было обмолочено 248,6 тыс. тонн). Средняя урожайность составила 27,2 ц/га (10,9 ц/га в 2019 году).

Напомним, в регионе прогнозируют валовой сбор зерна в 2020 году в пределах 2,8 млн тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье дали прогноз урожая зерновых