Екатеринбург, 27 июля 2020, 08:53 — REGNUM Скоростной электропоезд «Ласточка» возобновит движение по маршруту Тюмень — Екатеринбург. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Из-за пандемии COVID-19 скоростное сообщение было прекращено 15 апреля 2020 года. Однако с 1 августа «Ласточки» вновь начнут курсировать между Екатеринбургом и Тюменью.
Первый электропоезд отправится из Екатеринбурга в Тюмень 1 августа в 17:48 (время местное). Обратно «Ласточка» поедет 2 августа в 06:49.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в расписание Свердловской железной дороги вернулся поезд Тюмень — Махачкала.
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