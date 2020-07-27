Москва, , 08:53 — REGNUM По итогу июня 2020 года автодилеры в России продали 4 267 автомобилей Nissan, что на 22% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

За первое полугодие 2020 года на российском авторынке было реализовано 25 745 машин японской марки. Этот показатель оказался на 18% ниже, чем год назад.

Таким образом, доля Nissan среди остальных автопроизводителей в России составила 4% в июне. В то время, как год назад она составляла 3,8%.

Лидером продаж Nissan в России по итогам июня стал кроссовер Qashqai. Дилеры продали его в количестве 1 583 единиц за отчетный период (-24%). На втором месте — X-Trail, чьи продажи составили 1 546 экземпляров — на 4% меньше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, 15 июля Nissan представил электрифицированный кроссовер Ariya.

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