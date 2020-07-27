Сеул, , 08:54 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса в первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали самые низкие объёмы производства автомобилей за последние 11 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA).

Согласно опубликованным данным, в первой половине года с конвейера сошли 1,62 млн автомобилей, что на 19,8% меньше о сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что это самый низкий показатель с первой половины 2009 года, когда мир охватил финансовый кризис.

В частности объём производства GM Korea сократился на 30,9%, до 159 426 автомобилей, Ssangyong Motors — на 32,6%, до 48 158 единиц, Renault Samsung Motors — на 19%, до 66 141 единицы, Hyundai Motor — 17%, 742 375 единиц, KIA Motors — на 18,5%, до 608 280 единиц.

Кроме того, экспорт автомобилей сократился на 33,4%, до 826 710 едини, что также является низким показателем с 2002 года. Однако объём продаж на внутреннем рынке, напротив, вырос до 8022 529 единиц.

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