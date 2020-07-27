Москва, , 08:57 — REGNUM Двадцатое место занимает Россия в рейтинге по доступности бензина для населения. Не первом месте — Люксембург, на последнем — Украина, следует из опубликованного 27 июля исследования РИА Новости.

Рейтинг составляли с учётом цен на бензин с октановым числом 95 и среднемесячных зарплат в той или иной стране. Жители Люксембурга могут купить на среднюю зарплату почти 3,2 тыс. литров бензина, жители Норвегии — 2,6 тыс. литров, жители Австрии, Ирландии и Великобритании — более 2,3 тыс. литров бензина

Средней зарплаты жителей России хватит на 924 литров 95-го бензина. Это чуть меньше, чем в Чехии и чуть больше, чем в Греции. Жители Украины смогут купить 395 литров топлива в месяц, жители Белоруссии — 600 литров.

В аутсайдеры попали также Венгрия, Латвия, Румыния и Болгария.

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