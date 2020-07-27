Москва, , 08:40 — REGNUM По итогам июня 2020 года российские автолюбители приобрели 7553 новых автомобиля Volkswagen — на 20% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего с января по июнь текущего года продажи немецкого автопроизводителя в России составили 38 061 авто, снизившись на 24%. Таким образом Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ. При этом рыночная доля марки составила 6% от всех проданных в стране новых машин.

Первое место по продажам в июне текущего года в России среди моделей Volkswagen занял седан Polo. За отчётный месяц российские дилеры реализовали 4991 такой автомобиль, что на 8% меньше, чем в июне прошлого года.

На втором месте по популярности среди автомобилей Volkswagen разместился кроссовер Tiguan с показателем 2152 реализованные машины. Это на 34% меньше показателя годичной давности.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen планирует через пять лет создать новую модель электрокара ID.1 под названием e-Zzity. Внешне электрокар будет похож на модель е-Up 2020 года. Построят авто на базе платформы MEB. Запас хода электромобиля составит 298 км.

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